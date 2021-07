Tokyo 2020, sciabola a squadre: Corea troppo forte, argento per l'Italia

TOKYO 2020

Gli azzurri Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berrè perdono 45-26 la finale contro la Corea del Sud

Si ferma a un passo dall’oro la corsa della sciabola a squadre azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berrè (con Luigi Samele in panchina) vengono sconfitti 45-26 dalla Corea del Sud in finale e si accontentano di una medaglia d’argento comunque storica per Montano, al suo quinto podio olimpico in altrettante edizioni dei Giochi. Per l’Italia è la quindicesima medaglia in Giappone, la sesta d’argento.

Equilibrio nel primo giro di assalti con la Corea del Sud che al termine conduce 5-4: bravo Luca Curatoli a contenere il coreano Kim. Nel turno successivo però Aldo Montano subisce un pesante parziale di 5-0 e la Corea scappa sul 10-4, Enrico Berrè nel terzo giro non riesce a rimediare e il distacco diventa di 15-6. Di nuovo Montano in pedana per il quarto giro di assalti ma purtroppo l’andamento con cambia: il livornese riesce a mettere a segno un solo assalto e la medaglia d’oro, di fatto, comincia a volare verso la Corea del Sud che conduce 20-7.



Quinto round con Luca Curatoli che prova ad avviare la rimonta ma ormai i coreani sono lanciati, Gu è scatenato e in fiducia e il 25-11 a favore degli asiatici getta nello sconforto gli azzurri. Nel sesto assalto Enrico Berrè riesce ad issarsi sul 17-30, ma Montano nel duello successivo perde il terzo assalto su tre e saluta così la sua quinta Olimpiade senza riuscire a ripetere l’impresa delle semifinali. 35-20 per la Corea che a questo punto nei due giri successivi deve solo amministrare fino al 45-26 e alla meritata medaglia d’oro.