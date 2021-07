Tokyo 2020, salto in alto: Tamberi vola in finale con 2.28

SALTO IN ALTO

L’azzurro supera facilmente la batteria e si giocherà una medaglia domenica 1° agosto alle 12.10 italiane

Prova convincente di Gianmarco Tamberi nelle batterie del salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il marchigiano, alla prima esperienza olimpica, salta 2.28 e si qualifica per la finalissima in programma domenica 1° agosto alle 12.10 italiane. La misura minima era stata fissata a 2.30, ma con 13 atleti rimasti in gara i giudici hanno chiuso in anticipo. Ottima Italia anche nei 3000 siepi con Ahmed Abdelwahed e Ala Zoghlami in finale. Getty Images

Finalmente l’esordio olimpico per Gianmarco Tamberi, cinque anni dopo l’infortunio che lo aveva costretto a mancare l’appuntamento con i Giochi di Rio dei Janeiro. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’azzurro del salto in alto esegue il suo compito nelle qualificazioni e strappa il pass per la finale con la misura di 2.28. Meno di quanto inizialmente richiesto (2.30), ma con soli 13 atleti rimasti in gara i giudici decidono di chiudere anzitempo le qualificazioni. Domenica 1° agosto alle 12.10 sarà caccia a una storica medaglia.

Sotto una leggera pioggia mattutina, che però non mitiga il caldo torrido e l’umidità dello Stadio Olimpico di Tokyo, “Gimbo” salta per decimo nella sua batteria e nonostante un evidente nervosismo, con lamentele e smorfie dopo ogni salto, non sbaglia mai fino ai 2.28 superando al primo tentativo i 2.17, i 2.21 e i 2.25, commettendo il primo errore proprio ai 2.28. Poco male, il 29enne supera l’asticella al secondo tentativo e mette il piede in finale. “Ho saltato male, non sono contento e devo migliorare per la finale”, le parole dell’azzurro a fine gara. Fuori invece il compagno di squadra Lorenzo Sottile che si ritira dopo il secondo errore ai 2.21.

Nelle altre discipline, bellissima prova degli azzurri Ahmed Abdelwahed e Ala Zoghlami che raggiungono la finale dei 3000 siepi rispettivamente con il terzo e il quarto tempo delle proprie batterie. Fuori di un soffio invece il terzo azzurro Osama Zoghlami, fratello gemello di Ala, che pur arrivando quarto non è compreso nei ripescaggi. Una doppietta comunque storica per l’Italia che avrà due rappresentanti nell’ultimo atto in programma lunedì 2 agosto alle 14.15 ora italiana.