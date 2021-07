Tokyo 2020, nuoto: delusione per Simona Quadarella, è quinta nei 1500 stile libero

NUOTO

La 22enne romana cede nella terza parte della finale e fallisce l'assalto alla medaglia. Doppietta per gli Stati Uniti: oro alla Ledecky, argento Sullivan

Delusione per Simona Quadarella alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la 22enne romana non va oltre il quinto posto nei 1500 stile libero. Fatale il cedimento nella terza parte della finale: al passaggio ai 1000 metri, infatti, l'azzurra era terza e in zona medaglia. A dominare, come da pronostico, sono le americane Katie Ledecky ed Erica Sullivan, che si aggiudicano rispettivamente oro e argento. Completa il podio la tedesca Sarah Kohler.

Sono gli ultimi 500 metri a porre fine al sogno della prima medaglia alle Olimpiadi di Simona Quadarella. La 22enne, al debutto assoluto ai Giochi, non va infatti oltre il quinto posto nei 1500 stile libero al termine di una finale durante la quale la romana resta in lizza per il podio per gran parte della gara, cedendo però nelle ultime 10 vasche. Una delusione diametralmente opposta al tripudio statunitense, che fa doppietta aggiudicandosi oro e argento.

Sin dalle prime bracciate del Tokyo Acquatics Centre, il canovaccio della finale è chiaro: Katie Ledecky, per nulla provata dal quinto posto nei 200 stile libero, fa subito il vuoto, con Simona Quadarella, Jianjiahe Wang e Sarah Kohler a lottare per gli altri due gradini del podio. E la prima metà di gara sembra premiare l'azzurra, che in poche vasche recupera il non ampio distacco dalla cinese e si porta al secondo posto, con Wang che sembra cedere il passo anche alla tedesca. Fino ai 1000 metri, la Quadarella è in zona medaglia, poi arriva il crollo: la 22enne, alla prima finale in un'Olimpiade, cede di schianto e subisce il sorpasso sia della cinese che di Sarah Kohler, abbandonando con tante vasche di anticipo il sogno della medaglia.



Quella più pregiata finisce, come da pronostico, sul collo di Katie Ledecky, che ferma il cronometro in 15'37"34 e conquista l'oro con più di quattro secondi di vantaggio sul secondo posto. Anche l'argento parla americano: con una rimonta da urlo, infatti, Erica Sullivan anticipa Sarah Kohler e Jianjiahe Wang, con la tedesca che sale sul gradino più basso del podio. Grande delusione, invece, per Simona Quadarella, che non va oltre la quinta posizione con il tempo di 15'53"97.