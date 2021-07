Tokyo 2020, judo: bronzo per Odette Giuffrida

Odette Giuffrida conquista la medaglia di bronzo nel judo nella categoria -52 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo essere stata sconfitta in semifinale dalla padrona di casa Uta Abe, la campionessa d’Europa ha la meglio nella finale per il terzo posto contro l’ungherese Réka Pupp. Decisivo, per la conquista del podio, il golden score. Giuffrida conquista così un’altra medaglia olimpica dopo quella d’argento a Rio 2016.

afp