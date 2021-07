Tokyo 2020, Irma Testa nella storia: è medaglia nel pugilato 54-57 kg 

Irma Testa regala la prima storica medaglia all'Italia nel pugilato femminile. L'azzurra nei quarti di finale della categoria 54-57 kg ha battuto 5-0 ai punti la canadese Caroline Veyre. L'azzurra tornera' sul ring sabato 31 luglio per la semifinale contro la filippina Nesthy Petecio. In caso di sconfitta sarà bronzo altrimenti la finale è in programma per martedì 3 agosto.

Getty Images