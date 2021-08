Tokyo 2020, il programma dell'ultimo giorno: maratona, Farfalle e cerimonia di chiusura

Tokyo 2020 si prepara a chiudere i battenti. Domenica 8 agosto è infatti l'ultimo giorno dei Giochi ed è tutto pronto per il gran finale. Prima della cerimonia di chiusura, in programma per le 13 italiane, ci saranno però da assegnare le ultime medaglie con ancora alcuni azzurri impegnati. Dalla maratona maschile con Yassine El Fathaoui, Eyob Ghebrehiwet Faniel, Yassine Rachik alla ginnastica ritmica con la finale all-around a squadre con le Farfalle, passando per il ciclismo su pista con Elisa Balsamo. Ecco il programma completo della giornata.

Getty Images