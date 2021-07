Tokyo 2020, grande rimonta del Settebello: 12-11 contro gli Usa

PALLANUOTO UOMINI

Italia sotto anche di 4 punti contro gli americani, ma alla fine è Presciutti a decidere la sfida nel finale

Dopo il netto successo contro il Sudafrica al debutto in questa edizione olimpica e il pareggio contro la Grecia, l’Italia soffre enormemente contro gli Stati Uniti, ma alla fine riesce a portare a casa una vittoria fondamentale: finisce 12-11 per il Settebello. Sempre sotto nel punteggio (anche 0-4 a inizio match), gli azzurri completano una formidabile rimonta grazie alle reti di Luongo, Di Fulvio e Presciutti, nonché alle parate di Del Lungo. Getty Images

Nonostante un primo periodo da brividi, l’Italia della pallanuoto maschile ottiene un successo preziosissimo contro gli Stati Uniti e per di più in rimonta: termina 12-11 allo Tatsumi Water Polo Centre di Tokyo in occasione della terza partita di queste Olimpiadi.

Inizio choc per il Settebello, che nel primo quarto concede spazi infiniti ai contropiedi degli avversari e ne paga le conseguenze. Gli Usa passano presto in vantaggio approfittando dell’espulsione temporanea di Presciutti, poi dilagano addirittura nei primi cinque minuti e mezzo con la doppietta di Bowen e un gol di Irving, di cui due su rigore. Alessandro Campagna non ci sta e chiama un timeout di fuoco per dare la carica ai suoi. La strigliata funziona: Luongo e Di Fulvio portano il punteggio sul 2-4 già entro la fine del primo quarto. La pausa breve non cambia l’inerzia iniziale. Tuttavia, poco dopo il gol di Presciutti che porta il distacco al minimo, Daube risponde con la rete del 5-3 e in seguito Cupido del 6-3. Prima dell’intervallo lungo, di nuovo Di Fulvio e Cupido, insieme a Figlioli fissano il punteggio sul 7-5 a metà partita.

Nel secondo tempo gli americani trovano immediatamente il gol, su un tiro di Hooper assegnato solo dopo il consulto del Var. Gli statunitensi provano anche ad allungare con una conclusione di Vavic sporcata da un difensore, poi Di Fulvio va a sogno. Sul 9-7 Bowen sbaglia un rigore, colpendo la traversa. A meno di mezzo minuto dalla fine del terzo quarto, Di Fulvio accorcia sul 9-8. In apertura di ultimo quarto viene completata la rimonta, con il gol di Figlioli che vale il 9-9. Poco dopo però Irving trova il 10-9. Figlioli colpisce la traversa piena su un rigore importantissimo. Appena dopo segna Obert. Luongo però sfrutta la doppia superiorità numerica e accorcia di nuovo le distanze. Il pareggio di Di Fulvio pareggia nuovamente i conti sull’11 pari. Si arriva così al gol vittoria di Presciutti a 1’40’’ dalla fine; Del Lungo compie nel finale una doppia parata strepitosa che salva il risultato. il Settebello vola ora in vetta al gruppo A con 5 punti.