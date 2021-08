Tokyo 2020, ciclismo su pista: l'Italia dà spettacolo, record del mondo e finale!

CICLISMO SU PISTA-INSEGUIMENTO

Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan superano i neozelandesi per 90 millesimi in una gara al cardiopalma

Il quartetto azzurro del ciclismo su pista conquista nella maniera più spettacolare possibile un posto nella finale dell’inseguimento a squadre a Tokyo 2020. Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Simone Consonni superano infatti in semifinale la Nuova Zelanda per soli 90 millesimi, aggiornando al contempo il record del mondo della specialità con il tempo di 3’42”207. Finale domani, nella mattinata italiana. La locomotiva Ganna guida il treno azzurro

























































Un quartetto da sogno, per una prestazione che resterà scolpita nella storia del ciclismo su pista, in particolare della disciplina dell’inseguimento a squadre. Il quartetto italiano composto da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan conquista infatti un posto nella finale per la medaglia d’oro con una prestazione da 3’42”307 che vale il record del mondo. Non che per gli azzurri sia una passeggiata, anzi: il quartetto neozelandese, formato da Aaron Gate, Campbell Stewart, Regan Gough e Jordan Kerby, resiste a una partenza difficile e nel cuore dei quattro chilometri di gara si ritrova avanti anche di quasi tre decimi.

Negli ultimi mille metri, però, Ganna prende la testa della sua squadra, diventata terzetto dopo lo ‘sgancio’ di Lamon, e guida con maestria, perizia e velocità senza eguali i suoi al successo, sconfiggendo di 90 millesimi gli ‘All Blacks’ e portando gli Azzurri nella finalissima che avrà luogo nella mattinata italiana di mercoledì. Per l’Italia si tratta di un risultato straordinario: per la seconda edizione consecutiva dei Giochi Olimpici, la squadra azzurra potrà fregiarsi di una medaglia nel ciclismo su pista (a Rio fu Elia Viviani, nell’omnium, a conquistare l’alloro più prezioso). Un risultato che prova a compensare le delusioni delle gare su strada, anche per lo stesso Ganna che nella cronometro aveva fallito l’obiettivo del podio a Cinque cerchi.