Tokyo 2020, Bermuda nella storia: dal triathlon il primo oro di sempre

Flora Duffy ha vinto il primo storico oro per le Bermuda ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nel triathlon. Duffy, alla quarta Olimpiade, è una dei soli due rappresentanti di Bermuda in Giappone. L'ultima medaglia di Bermuda era stato il bronzo conquistato dal pugile Clarence Hill a Montréal 1976. La 33enne Duffy ai Giochi non era mai andata oltre l'ottavo posto. L'inizio della gara è stato ritardato di 15 minuti viste le difficili condizioni atmosferiche sulla baia di Tokyo.