Tennis, Serena Williams: "Non sarò ai Giochi di Tokyo"

OLIMPIADI

"Ci sono molte ragioni, ma non mi va di parlarne oggi"

Serena Williams ha annunciato che non andrà alle Olimpiadi di Tokyo, senza rivelare il motivo. "In realtà non sono nella lista olimpica. Non che io sappia. Se è così, allora non dovrei esserci" ha detto la tennista americana in una videoconferenza alla vigilia del torneo di Wimbledon. La 39enne ex numero 1 al mondo ha vinto quattro medaglie d'oro olimpiche: in singolo e in doppio a Londra 2012 e in doppio a Sydney 2000 e Pechino 2008. Getty Images

"Ci sono molte ragioni per cui ho preso la mia decisione - ha dichiarato Serena, che a Wimbledon va in cerca del suo 24° titolo dello Slam - Non mi va di parlarne oggi. Magari un altro giorno. Scusate. Come sarà saltare i Giochi? Non ci ho pensato. In passato, è stato un posto meraviglioso per me. Non ci ho pensato e continuerò a non pensarci". I Giochi Olimpici prenderanno il via il 23 luglio.

Vedi anche Tennis Serena Williams insegna alla figlia Olympia a giocare a tennis