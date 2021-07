Tennis: Roger Federer parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo

SVIZZERA

La presenza del 39enne campione è stata ufficializzata dal comitato olimpico elvetico

C'è anche Roger Federer nella lista degli atleti svizzeri che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Tokyo, in programma dal 23 luglio all' 8 agosto. A 39 anni il tennista ex numero 1 al mondo prenderà, così, parte alla quinta Olimpiade in carriera dove punterà a mettere in bacheca la sua terza medaglia olimpica dopo l'argento conquistato nel 2012 a Londra e l'oro di doppio insieme a Stan Wawrinka nel 2008 a Pechino. Getty Images

Due volte portabandiera della Svizzera ad Atene nel 2004 e Pechino nel 2008, King Roger a Tokyo avrà l'ultima possibilità di conquistare quell’oro in singolare che ancora manca al suo incredibile palmares. Federer con i Giochi ha un forte legame affettivo. Fu proprio a Sydney nel 2000 che scaturì la scintilla amorosa tra l'allora 19enne Roger, per la prima volta nella rappresentativa olimpica rossocrociata, e la 22enne Miroslava Vavrinec, in campo a rappresentare i colori della Repubblica Slovacca, quella che poi sarebbe diventata moglie e madre dei suoi figli.