Paralimpiadi: imbattibile Bebe Vio, di nuovo oro nel fioretto

TOKYO 2020

L'azzurra replica il successo di Rio battendo ancora una volta in finale la cinese Jingjing Zhou

Bebe Vio non tradisce le attese e si conferma al vertice del fioretto femminile paralimpico, categoria B, conquistando a Tokyo il suo secondo oro consecutivo. La formidabile 24enne di Mogliano Veneto ha infatti sconfitto per 15-9 la cinese Jingjing Zhou, che già aveva battuto in finale a Rio 2016 per 15-7. Salgono a 18 le medaglie dell'Italia ai Giochi paralimpici giapponesi.

Dopo lo storico trionfo nella finale di fioretto, Bebe Vio si è poi lasciata andare a un momento di felicità e commozione con il suo staff. Abbracci e pianti sulla pedana dove appena pochi minuti prima aveva sconfitto la cinese Jingjing Zhou. Poi si è alzata dalla carrozzina ed è corsa verso la tribuna, per continuare i festeggiamenti. Quella conquistata dalla 24enne veneta è la quinta medaglia d'oro di questa edizione dei Giochi per l'Italia.

BEBE VIO: "QUESTA VOLTA E' STATA PIU' TOSTA"

"Sono state due medaglie completamente diverse. A Rio è stata l'emozione della prima volta" mentre questa volta "ho avuto un infortunio abbastanza grave, parecchio parecchio grave e mi han detto che neanche era" scontato "tornare a tirare. Quindi essere qua... abbiamo preparato tutta l'Olimpiade in due mesi. Quindi è stata veramente tosta".

SUI SOCIAL

"Se sembra impossibile, allora si può fare... 2 volte!". Così su Instagram Bebe Vio commenta l'oro vinto nel fioretto alle Paralimpiadi di Tokyo, che bissa il trionfo ottenuto a Rio 2016.

L'ENTUSIASMO DI PANCALLI: "NON CI SONO PIU' PAROLE"

"Chi se non lei... la nostra Bebe Vio si conferma campionessa paralimpica conquistando l'oro nel fioretto. Non ci sono più parole, infinita e immensa Bebe. Spietata in pedana, ma come non unirsi alle sue lacrime di gioia a fine impresa!". Così su Twitter il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, celebra il trionfo della schermitrice veneta alle Paralimpiadi di Tokyo.