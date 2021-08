Irma Testa: i segreti del successo

Irma Testa è una delle atlete del momento. Mai nessuna pugile aveva portato questa disciplina così in alto. Conosce la boxe tramite la sorella Lucia, ma è l’incontro con il maestro Zurlo che le cambia la vita. Con lui Irma diventa non solo un’atleta affermata, ma anche una grande donna. La Boxe Vesuviana è stata una tappa fondamentale per i suoi successi in campo internazionale. Società come quella del Maestro Zurlo ogni giorno trovano la forza per garantire le attività di base grazie anche al sostegno di aziende private. “Ringrazio chi ci sostiene, perché nel pugilato, anche se è uno sport individuale, conta molto il gioco di squadra” - afferma Irma Testa.