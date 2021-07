Canottaggio: Rosetti positivo al Covid, primo caso nel Team Italia

Primo caso di positività al Covid nell'Italia Team alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta il canottiere azzurro Bruno Rosetti, che avrebbe dovuto partecipare alla finale del 4 senza. Ad annunciarlo il Coni, al quale la positività è stata comunicata stamattina. A sostituire in finale Rosetti, che è stato già trasferito in un hotel per l'isolamento, c'è Marco Di Costanzo, che avrebbe dovuto prendere parte alla semifinale del 2 senza e a sua volta sostituito da Vincenzo Abbagnale, unica riserva del gruppo senior.