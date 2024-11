NFL, Thanksgiving Day: i Detroit Lions vincono a fatica, i Packers schiantano i Miami

"Thankgiving" particolarmente felice anche per i Dallas Cowboys che hanno conquistato davanti al proprio pubblico il primo successo stagionale superando i New York Giants, sempre più in crisi e sempre più ultimi nella NFC. I texani si affidano a Rico Dowle che domina in attacco con 112 yards corse e un touchdown realizzato, mentre in difesa possono appoggiarsi a Micah Parsons. Tutto ciò tiene vive le speranze di play-off per Dallas, mentre per New York è una caduta senza fine, frutto anche di quattordici penalità subite durante la serata.