Super Bowl, i Kansas City Chiefs battono i San Francisco 49ers e conservano il titolo

La formazione di Mahomes e Kelce hanno superato all'overtime i californiani per 25-22

© Getty Images 1 di 57 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Taylor Swift può finalmente lasciarsi andare dopo lunghe settimane d'attesa. Il suo Travis Kelce ha infatti conquistato il Super Bowl 2023 conducendo in compagnia di Patrick Mahomes i Kansas City Chiefs alla quarta vittoria della loro storia. La squadra del Missouri ha superato San Francisco 49ers all'overtime superando per 25-22 i californiani e conservando così il titolo conquistato lo scorso anno.

Match molto equilibrato con le difese protagoniste soprattutto nel primo tempo, una situazione che per certi versi ha favorito i San Francisco 49ers, bravi a bloccare gli avversari costretti a limitarsi a un field goal di Harrison Butker. I californiani hanno quindi concluso la prima frazione di gioco sul 10-3 complice un touchdown di Trent McDuffie arrivato nel secondo quarto con tanto di punto aggiuntivo di Jake Moody preceduto dal field goal dello stesso placekicker di San Francisco.

Secondo tempo completamente diverso per gli uomini di Andy Reid che trovano maggior coinvolgimento in Travis Kelce, imbeccato al meglio da un Patrick Mahomes salito finalmente in cattedra e capace di lanciare la rimonta dei suoi. Il field goal di Butker ha aperto la strada verso il touchdown di Marquez Valdes-Scantling, imbeccato al meglio dal quarterback del Missouri e capace di portare il match sul 10-16.

La partita si è confermata pronta a sbloccarsi da un momento all'altro con San Francisco in grado di rcuperare subito grazie a, capace di volare a bordo campo e trovare l'occasione giusta per piazzare la propria squadra verso il touchdown di, decisivo per portare i 49ers sul 16-13 a sei minuti ancora da giocare.

Ultimo quarto molto intenso con entrambe le squadre destinate a realizzare una serie di field gold che ha chiuso i tempi regolamentari sul 19-19 dopo che a pochi secondi dalla fine Patrick Mahomes si è trovato fra le mani l'occasione di chiudere l'incontro non trovando però la ricezione di Travis Kelce e dovendo così ripiegare sul calcio piazzato di Butker.

Vedi anche super bowl 2024 Super Bowl: Mr Irrelevant Purdy sfida il Golden Boy Mahomes per il titolo Overtime nelle mani dei San Francisco 49ers che si sono ritrovati fra le mani il possesso del pallone, ma, complice alcuni errori di gioco, non sono riusciti a sfondare la difesa avversaria conquistando soltanto un field goal. A quel punto i Kansas City Chiefs non si sono fatti perdonare avvicinando gradualmente la meta e soprattutto giocando con il tempo a disposizione grazie alle giocate di Mahomes, capace di metter la propria squadra a poche yarde dall'obiettivo quasi in solitaria. Gli uomini di Reid hanno sfruttato quindi l'occasione con un touchdown destinato a fissare il punteggio sul 25-22.