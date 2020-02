Trump si congratula con la Kansas City sbagliata dopo il Super Bowl

In un tweet poi cancellato, il primo cittadino americano ha voluto elogiare l’impresa dei Chiefs: “Avete rappresentato il grande stato del Kansas e, di fatto, anche l’America”. Ma la città dei Chiefs è nel Missouri, situata alla confluenza dei due fiumi che prendono nome proprio dagli Stati in questione (Missouri e Kansas). Aldilà dei fiumi, nello stato del Kansas, c’è la città gemella di Kansas City, che però è più piccola e meno nota.

Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!