Torelli superlativo a Varano: è in pole position. Savoia e Azzoli inseguono 

Il miglior tempo nelle qualifiche di Varano de' Melegari va al rookie di questa quinta tappa, Gabriele Torelli, che regala alla Paradiso Group la prima pole position stagionale con il super tempo di 1:31.606. Il giovane pilota dimostra di trovarsi a suo agio sulla pista emiliana dopo essersi comportato egregiamente anche in occasione delle prove libere. Assieme a lui, in prima fila, partirà Francesco Savoia (1:31.739), mentre Riccardo Azzoli (1:31.883) e Giuseppe De Pasquale (1:31.905) compongono la seconda fila. Quinto posto per il leader della classifica piloti, Fulvio Ferri. Solo 19ª piazzola per il pilota di SportMediaset, Andrea Galeazzi.