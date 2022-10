Torelli, che vittoria in rimonta! Savoia chiude alle sue spalle, Pirillo 14°

© smart e-cup

È Gabriele Torelli a tagliare per primo il traguardo nella Gara 1 dell’ultimo weekend di smart EQ fortwo e-cup 2022. A Magione, il pilota dell’Autotorino rimonta dalla quinta posizione per chiudere davanti alla CityCar Bari del grande rivale per il titolo, Francesco Savoia, che avrà modo di rifarsi nella Gara 2 di domani, domenica 16 ottobre. Nulla da fare per Simone Di Luca con la Mercedes-Benz Roma, partito in testa e classificato terzo. Soddisfazione per il pilota SportMediaset, Andrea Pirillo, 14°.