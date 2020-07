SportMediaset e Vicky Piria entrano nell'arena 100% electric della smart e-cup

LA NOVITÀ

Dopo il gran successo del 2018, torna in pista la social car di SportMediaset pronta a raccontare le gesta dei gladiatori della smart EQ fortwo e-cup 2020. Nel round inaugurale di Magione, al volante della vettura griffata SportMediaset ci sarà Vicky Piria, giovane talento tricolore protagonista della W-Series. SportMediaset sarà media partner ufficiale del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport 2020, mandando in diretta tutte le gare sulle sua pagina Facebook e racconterà tutte le emozioni delle 12 gare in programma sul proprio sito, in una sezione dedicata unicamente alla smart e-cup raggiungibile cliccando qui. Vicky Piria, la diva dei motori Instagram

"Non vedo l'ora di provare un'auto elettrica in gara! Per me sarà la prima volta, sono curiosa di affacciarmi a questo mondo ormai sempre più vicino alla nostra realtà quotidiana. È una tecnologia futuristica, ma ormai diventata reale e concreta. smart, grazie a Mercedes-Benz, è stata tra i primi costruttori a puntare totalmente sull'elettrico e sono davvero orgogliosa di poter raccontare, tramite le piattaforme di SportMediaset e Pirelli, un mondo nuovo, ma decisamente tecnologico e affascinante. Per me sarà un tuffo nel buio, sarà tutto completamente nuovo anche perché io provengo dalle monoposto, che hanno una guida totalmente diversa. È una nuova sfida che non vedo l'ora di iniziare!", ha commentato Vicky Piria, protagonista delle ultime stagioni di GP3, categoria propedeutica alla Formula 1 e ora tra i migliori piloti della W-Series, serie per monoposto riservata alle donne più veloci del pianeta.

È tutto pronto per una nuova ed elettrizzante stagione della smart EQ fortwo e-cup 2020, pronta a ripartire questa settimana dal tracciato di Magione con ben 20 citycar da corsa full electric che daranno vita al Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport 2020.