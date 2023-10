smart e-cup, prove libere a Magione: il programma della penultima tappa

© smart e-cup

Dopo lo spettacolo di Vallelunga, l'elettrizzante show della smart e-cup sbarca in Umbria per una nuova puntata della sfida al titolo 2023. Il circuito di Magione ha ospitato le prove libere, con il più veloce di tutti che è stato Giuseppe De Pasquale (1:36.426): il pilota dell'Autotorino ha la possibilità in questa tappa di mettere l'ipoteca sul titolo. Alle sue spalle Matteo Riccardi (Merbag) e il ritrovato Fulvio Ferri (Merbag), due volte campione smart e-cup.