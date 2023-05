smart e-cup: De Pasquale vola nelle prove libere a Misano, il campione Torelli è 3°

La Season 6 della smart e-cup è ufficialmente iniziata in quel di Misano Adriatico. Le prove libere hanno avuto un assoluto dominatore: Giuseppe De Pasquale (AutoTorino), che ha chiuso in testa con un vantaggio di poco meno di 2 decimi su Gianluca Carboni (SportMediaset) e con più di un secondo sul campione in carica, Gabriele Torelli (AutoTorino). Questo pomeriggio, ore 14:25, ci saranno le qualifiche, mentre alle 19:40 scatterà la prima gara in programma di questo weekend.