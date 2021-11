Smart e-cup, a Vallelunga si incorona il campione 2021: cosa aspettarsi

SMART EQ FORTWO E-CUP

Record di iscritti e punteggi raddoppiati, tutte le classifiche ancora aperte nell'ultimo round della stagione

È tutto pronto per il gran finale della smart EQ fortwo e-cup 2021, in programma questo weekend all'Autodromo di Vallelunga con il record di sempre di 23 auto in pista. Il tracciato romano ospiterà l'ultimo round dell'elettrizzante stagione 2021 che per l'occasione distribuirà punteggi e bonus raddoppiati a tutti i piloti, tenendo così più che vive le speranze di ognuno nelle rispettive classifiche. Torna anche la sfida in pista tra due youtuber di primissimo livello: Jakidale sulla SportMediaset ritroverà in griglia di partenza Alberto Naska sulla MERBAG Milano.

Sulla pista di casa e con 140 punti ancora in palio, Riccardo Azzoli potrà contare su appena 19 lunghezze di vantaggio che separano la sua Special Car Cagliari dalla CityCar Bari di Francesco Savoia, un piccolo bottino che non può tenere tranquillo il pilota ascolano. Anche perchè, potendo sfruttare il coefficente due del Piero Taruffi, possono ancora dire la loro la Mercedes-Benz Roma di Vittorio Ghirelli, la Rstar Palermo di Giuseppe De Pasquale, la MERBAG Milano di Fulvio Ferri e l'AutoTorino di Gabriele Torelli, tutti a metà strada tra l'essere outisider per la vittoria di tappa e la conquista del titolo tricolore.

Il gran finale della smart e-cup scatterà da Vallelunga già domani, con le prove libere e le qualifiche in programma al sabato mentre le due gare sono in programma la domenica. Come di consueto, anche le due finalissime saranno trasmesse in live streaming da oltre 60 pagine Facebook: Gara 1 scatterà alle 9:30, mentre il via della corsa che vale una stagione è previsto alle 14:45.