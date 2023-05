smart e-cup, 19 vetture al via della Season 6: il programma

GLI ORARI

Il via a Misano questo fine settimana. Rientro di lusso è quello di Gianluca Carboni, al volante della vettura SportMediaset

© smart e-cup È tutto pronto per il via della sesta stagione della smart e-cup, il primo e unico campionato al mondo turismo elettrico. Saranno ben 19 i piloti che prenderanno il via a Misano Adriatico, con una lotta al vertice che si preannuncia spettacolare fin da subito, tra conferme e nuovi arrivi. Il cuore della grande famiglia smart e-cup si stringe attorno a tutte le persone e i soccorsi protagonisti in queste ore in Emilia-Romagna, con un pensiero speciale presente su tutte le auto in gara.

Gli orari del weekend sono i seguenti:

SABATO 20 MAGGIO

9:05 Prove libere

14:25 Qualifiche

19:40 Gara 1

DOMENICA 21 MAGGIO

9:00 Gara 2

Il team Autotorino, campione in carica, schiererà per la tappa romagnola ben tre smart per un autentico dream team: una sarà guidata da Gabriele Torelli, campione in carica proprio con Autotorino, che accompagnerà in questa tappa i nuovi compagni di squadra Giuseppe De Pasquale, esperto protagonista della serie full electric, e la new entry Andrea Bodellini, che punta dritto al Trofeo Junior.

Saranno invece due le auto del team Merbag: una per il riconfermato Matteo Riccardi, pronto a dare battaglia nel Trofeo Challenger, e una per l'e-rookie Alex Lancelotti. L'italo-svizzero, troverà in pista il cugino Mattia, al via con SelSystem.

Nella lotta al vertice vorranno sicuramente dire la loro, Filippo Bencivenni, poleman lo scorso anno a Vallelunga, al via con la fida Barbuscia, e i due nuovi arrivi di peso Ivan Pezzolla, portacolori di Maldarizzi Automotive, e Matteo Gonfiantini, scudierio di D6 Drive Responsably. Della partita sarà anche il rientrante Gianalberto Coldani, che sostituisce per questa gara l'indisposto Lorenzo Longo sulla Novelli 1934. Altro rientro di lusso è quello di Gianluca Carboni, al volante della SportMediaset.

Intensa la battaglia per il Trofeo Junior, dedicato ai talenti Under 25. A contendersi l'alloro saranno sicuramente i due giovani, ma esperti Riccardo Longo, già campione nel 2019, al volante della fida Paradiso Group, e Mattia Carlotto, novità per Crema Diesel. Il duo dovrà fare i conti con Bodellini e il rookie di RStar Palermo, Flaviano Ferri, figlio di quel Fulvio già due volte campione smart e-cup.

Nel Trofeo Challenger, il campione 2021 Marco Mosconi, portacolori di Bonera Group, dovrà fare i conti con un nutrito gruppetto di pretendenti al titolo, capitanati da Tomas Denis Calvagni, storico pilota di Comer Sud, Piergiorgio Capra, anima di Venus, Giuseppe Marech, neo-pilota di Mercedes-Benz Lease Italia e il giornalista volante Gianluca Mauriello, al volante della Sirio by Cascioli Group.

