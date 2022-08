Riparte la smart EQ fortwo e-cup 2022: questo weekend si corre a Imola

© smart e-cup

Le vacanza sono finite: anche la smart EQ fortwo e-cup 2022 torna a scaldare i motori per tuffarsi nel quarto round del campionato. Un turno, quello che si disputerà sul circuito di Imola, spalmato su tre giorni. Le due gare della domenica, come di consueto, verranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset. Di seguito gli orari: