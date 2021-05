Mosconi la spunta in una Gara 2 incredibile. Cannavò e Calvagni sul podio

Caos sulla pista di Pergusa per la seconda corsa del primo weekend di smart EQ fortwo e-cup. Con la griglia di partenza ribaltata rispetto alla classifica d’arrivo di Gara 1, la vittoria va a Marco Mosconi del Bonera Group: una prima volta sia per il pilota che per il dealer bresciano. A chiudere il podio ci sono Cannavò e Calvagni davanti a uno scatenato Savoia. Emozioni già al primo giro: Carlotto tocca la stessa protezione che ha costretto Ferri al ritiro in mattinata ed è subito Safety Car. Alla ripartenza è Agostini a sognare un'incredibile vittoria, ma il pilota della Sirio si gira per poi chiudere in 17ª. Ritirati anche Carlotto, Marech e Naska, con l’uscita di pista di quest'ultimo che costringe la Safety Car a rientrare per accompagnare le vetture fino alla bandiera a scacchi. 18º Politi con la SportMediaset Social Car.