Michele Marconi firma il manifesto della gara di Imola

SMART EQ FORTWO E-CUP

Ad annunciare la gara una nuova locandina d’autore che entra a far parte della collezione che accompagna la stagione 2021

Un nuovo appuntamento con la smart EQ fortwo e-cup è anche una nuova occasione per scoprire come l’arte interpreta il mondo del motorsport, attraverso i manifesti d’autore. La gara di Imola, in programma il 17 e 18 luglio, porta infatti in pit-lane l’artista Italiano Michele Marconi, il cui stile è caratterizzato da una forte composizione grafica di elementi e scenari di vita quotidiana, dove un surreale dall’aspetto plausibile contamina i soggetti.

Marconi vanta importanti collaborazioni con quotidiani, magazine e nel campo dell’advertising.Tra i suoi committenti più recenti: Apple, The New York Times, The Guardian, Wired, Die Zeit, La Repubblica, Lufthansa e molti altri.

Dopo i Van Orton, Kaneda e Marconi, le prossime locandine saranno affidate a Davide Toffolo, cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti, noto in Italia anche come fumettista di grande talento, Emiliano Ponzi, famoso per il suo stile concettuale raffinato e, infine, Lucamaleonte, che si è affermato negli ultimi anni come street artist e disegnatore di successo, soprattutto nella Capitale, dove compaiono alcune tra le sue opere più famose, oggi considerate identificative di alcuni quartieri.