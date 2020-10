In pista per il round di Varano: dove e quando vedere le tre gare

Tutto pronto per la penultima tappa della smart EQ fortwo e-cup, che in questo weekend di Halloween approda sul circuito di Varano de' Melegari intitolato a Riccardo Paletti. Si comincia venerdì 30 ottobre con due sessioni di prove libere, alle 10:30 e alle 16:30. Sabato 31 ottobre il via alle contese con le qualifiche delle 8:30 e a seguire, alle 15:40, Gara 1. Con le luci rosse di Gara 2 che si spegneranno alle 9:40, ci sarà modo di recuperare la Gara rinviata nella prima tappa di campionato a partire dalle 16:20. Tre appuntamenti quindi, visibili sulla pagina Facebook di SportMediaset.