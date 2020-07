Il meglio della prima tappa della smart EQ fortwo e-cup

Riviviamo le emozioni del primo weekend di gara per la smart EQ fortwo e-cup 2020. Dal dominio di sabato (tra prove libere e qualifiche) firmato Riccardo Azzoli al trionfo, in Gara 1, del debuttante Francesco Savoia. Prossimo appuntamento sul tracciato romano di Vallelunga il 12 e 13 settembre per affiancare la NASCAR Whelen Euro Series.