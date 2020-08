Fulvio Ferri spiega come guidare una smart EQ da corsa

Dopo aver chiuso il brillante weekend di Magione al 2º posto, Fulvio Ferri della Merbag Milano non solo racconta le sue impressioni, ma regala anche qualche piccolo consiglio su come guidare al meglio delle proprie possibilità una smart EQ da corsa. Il conto alla rovescia per la prossima tappa del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport (a Vallelunga il 12-13 settembre) è già cominciato.