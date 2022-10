Colpo di scena in Gara 2: Savoia si ritira! Torelli si avvicina al titolo

© smart e-cup

La lotta per il titolo della smart EQ fortwo e-cup 2022 potrebbe essere vicina alla conclusione. Dopo un inizio da Far West, con tante vetture coinvolte in un serie di contatti, ad avere la peggio è Francesco Savoia. Il pilota della CityCar Bari ha dovuto ritirarsi: un duro colpo in ottica campionato, che ha consentito a Gabriele Torelli di allungare nella classifica piloti grazie al 7° posto finale ottenuto con la sua Autotorino dopo essere partito dal fondo. A tagliare per primo il traguardo è stato Riccardo Longo, prima che la penalità portasse la sua Paradiso Group in 4ª posizione. Sale sul gradino più alto del podio Matteo Ciccaglioni (L’Auto), seguito Giuseppe De Pasquale (Rstar Palermo) e Piergiorgio Capra (Venus). Splendido 8ª posizione per Andrea Pirillo con la vettura SportMediaset.