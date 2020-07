Azzoli fa sua la qualifica di Magione e parte dalla pole position

È Riccardo Azzoli il poleman del primo weekend di gara del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Dopo aver dominato le prove libere, il numero 34 ha trionfato anche nelle qualifiche registrando il miglior tempo assoluto. Ottimo 12º posto per Vicky Piria alla guida della SportMediaset Social Car. Weekend fin qui complicato per Vittorio Ghirelli, il campione in carica della smart EQ fortwo e-cup che domani in Gara 1 (ore 8:30, diretta su SportMediaset) partirà dalla quinta fila (9º posto).