Silvio Berlusconi e i successi da presidente di Milan e Monza

I NUMERI

SILVIO BERLUSCONI E IL MILAN

-Silvio Berlusconi è stato proprietario del Milan dal 20 febbraio 1986 al 13 aprile 2017: un’era sportiva durata ben 31 anni e 52 giorni.

-Il Milan ha giocato 1520 partite in competizioni ufficiali sotto la proprietà di Silvio Berlusconi: 782 vittorie, 428 pareggi e 310 sconfitte, segnando complessivamente 2418 gol (risultati a tavolino inclusi).

-La prima vittoria del Milan nell’era Berlusconi è arrivata il 9 marzo 1986 in trasferta contro il Pisa: 1-0 con gol di Mark Hateley.

-Il primo trofeo del Milan nell'era Berlusconi è stato lo Scudetto del 1987/88 con Arrigo Sacchi allenatore.

-L’ultima gara del Milan con Berlusconi proprietario del club è stata giocata il 9 aprile 2017 a San Siro contro il Palermo: successo per 4-0 grazie alle reti di Suso, Pasalic, Bacca e Deulofeu.

-Nell’era Berlusconi (1986-2017), il Milan ha collezionato 29 trofei: 16 nazionali (8 Scudetti, 7 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Italia) e 13 internazionali (5 Champions League/Coppa dei Campioni, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per Club).

-Considerando solo i trofei internazionali, solo un club tra quelli dei maggiori cinque campionati europei ne ha conquistati più del Milan (13) nell’era Berlusconi – il Barcellona (15).

-In particolare, nessuna squadra ha conquistato più Coppe dei Campioni/Champions League del Milan nell’era Berlusconi: cinque.

-Di seguito il dettaglio dei cinque trionfi del Milan di Berlusconi in Coppa dei Campioni/Champions League:

-Nel periodo in cui Berlusconi è stato proprietario del Milan, solo il Barcellona (nove – uno a testa per Stoitchkov, Rivaldo, Figo, Ronaldinho e cinque per Messi) ha avuto in squadra il vincitore del Pallone d’Oro più volte rispetto ai rossoneri (sette – uno a testa per Gullit, Weah, Shevchenko, Kakà e tre per Van Basten).

-Fabio Capello è stato l’allenatore che ha vinto più trofei sulla panchina del Milan nell’era Berlusconi: nove (quattro Scudetti, tre Supercoppe Italiane, una Champions League e una Supercoppa Europea) – subito dietro Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti (otto trionfi per entrambi).

SILVIO BERLUSCONI E IL MONZA

-Dal 28 settembre 2018, Berlusconi è diventato il proprietario del Monza e il 29 maggio 2022 i brianzoli festeggiano la prima storica promozione in Serie A, ottenuta grazie al successo ai danni del Pisa nella finale dei playoff di Serie B 2021/22 (successo interno per 2-1 nel match di andata e vittoria in trasferta al ritorno per 4-3).

-Il 13 agosto 2022, il Monza gioca la sua prima partita in assoluto in Serie A (sconfitta interna per 1-2 contro il Torino), mentre la prima vittoria nel torneo arriva il 18 settembre 2022, per 1-0 in casa contro la Juventus.

-Il 22 ottobre 2022 il Monza di Berlusconi ha affrontato per la prima volta il Milan da avversario in Serie A: match terminato con il punteggio di 4-1 per i rossoneri a San Siro (doppietta di Brahim Díaz e reti di Origi e Leão per il Milan; gol di Filippo Ranocchia per i brianzoli).

-La prima stagione del Monza in Serie A, sotto la proprietà di Slivio Berlusconi, è terminata con i brianzoli all’11° posto con 52 punti conquistati – tra le squadre che hanno esordito in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo il Chievo nel 2001/02 (54) ha fatto meglio alla prima stagione assoluta nel torneo.

-Considerando i cinque maggiori campionati europei, nessuna squadra neopromossa ha raccolto più punti del Monza nella stagione 2022/23: 52 per i brianzoli, come il Fulham.