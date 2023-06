Addio Berlusconi, il saluto dell'Inter: "Figura indelebile, con lui Milano cuore del calcio mondiale"

Anche l' Inter ricorda Silvio Berlusconi e rende omaggio al Cavaliere morto a Milano all'età di 86 anni . Tramite i social il club nerazzurro ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell'ex premier e patron del Monza, ricordandolo come "figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese". A stringersi alla famiglia tutto il club e il presidente Zhang, con un messaggio che ha poi ricordato: "Le sfide tra l'Inter e il suo Milan hanno reso la città di Milano il cuore del calcio mondiale".

MORATTI SU SILVIO BERLUSCONI: "PERSONA LEALE, UN ONORE ESSERE STATO SUO AMICO"



"Ricordo una persona con me estremamente gentile, che aveva sempre grandi intuizioni". Lo ha detto l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento commentando la notizia della morte di Silvio Berlusconi. "Aveva il suo carattere particolare ma era un onore essere suo amico, si è sempre mostrato leale nei miei confronti - ha aggiunto - Tutti e due avevamo la stessa passione, per colori diversi, ma con la stessa passione purissima nei confronti del calcio. Lui era presidente ma avrebbe anche voluto essere allenatore e giocatore, voleva fare tutto quello che era possibile fare per partecipare".