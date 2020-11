Twickenham riapre al pubblico per la finale di Autumn Nations Cup

Buone notizie per i fan inglesi della palla ovale. Con l'ultimo intervento da parte del governo britannico, c'è il via libera per la parziale apertura delle tribune di Twickenham in occasione della finale di Autumn Nations Cup tra i padroni di casa di Eddie Jones e la Francia. Saranno 2mila gli spettatori ammessi nel tempio del rugby, con la RFU (federazione di rugby inglese) che ha assegnato il 20% di quei biglietti ai lavoratori del sistema sanitario nazionale del Regno Unito. "Il restante 80% - spiega Bill Sweeney, CEO della Rugby Football Union - sarà per le famiglie dei giocatori, i club di rugby locali, gli sponsor e circa mille posti saranno in vendita con prezzi a partire da 75 sterline". La finalissima sarà trasmessa in diretta sul canale "20" delle reti Mediaset domenica 6 dicembre alle 15:00.

Si apre a Dublino, si chiude a Twickenham: gli stadi dell’Autumn Nations Cup Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images







Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images







Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte