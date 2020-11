L’Autumn Nations Cup debutta su Mediaset: questa sera Irlanda-Galles

RUGBY

È Irlanda-Galles ad aprire il 1º turno dell'Autumn Nations Cup, il nuovo torneo dell'Emisfero Nord che raccoglie le squadre del Sei Nazioni con l'aggiunta della Georgia e delle Fiji. Questa sera alle ore 20:00 il match dell'Aviva Stadium di Dublino sarà visibile in diretta sul sito SportMediaset.it e sull'app mobile di SportMediaset. Un match da non sbagliare soprattutto per i gallesi, alla ricerca di una vittoria per salvare la panchina del proprio c.t., Wayne Pivac. Si apre a Dublino, si chiude a Twickenham: gli stadi dell’Autumn Nations Cup Getty Images

La sfida inaugurale tra le due home unions è l'antipasto perfetto in vista del match di domani, sabato 14 novembre alle 13:45, tra l'Italrugby del c.t. Franco Smith e la Scozia, in diretta e in chiaro sul canale "20" delle reti Mediaset a partire dalle 13:30. La telecronaca sarà affidata a Gianluca Barca e Mauro Bergamasco.

IL CALENDARIO COMPLETO

1º turno:

Irlanda vs Galles - venerdì 13 novembre, ore 20:00, Aviva Stadium

Italia vs Scozia - sabato 14 novembre, ore 13:45, Stadio Artemio Franchi

Inghilterra vs Georgia - sabato 14 novembre, ore 16:00, Twickenham Stadium

Francia vs Fiji - domenica 15 novembre, ore 16:15, Stade de La Rabine

2º turno:

Italia vs Fiji - sabato 21 novembre, ore 13:45, Stadio del Conero

Inghilterra vs Irlanda - sabato 21 novembre, ore 16:00, Twickenham Stadium

Galles vs Georgia - sabato 21 novembre, ore 18:15, Parc y Scarlets

Scozia vs Francia - domenica 22 novembre, ore 16:15, BT Murrayfield

3º turno:

Scozia vs Fiji - sabato 28 novembre, ore 14:45, BT Murrayfield

Galles vs Inghilterra - sabato 28 novembre, ore 17:00, Parc y Scarlets

Francia vs Italia - sabato 28 novembre, ore 21:10, Stade de France

Irlanda vs Georgia - domenica 29 novembre, ore 15:00, Aviva Stadium

Finali:

Georgia vs TBC - sabato 5 dicembre, ore 13:00, BT Murrayfield

Irlanda vs TBC - sabato 5 dicembre, ore 15:15, Aviva Stadium

Galles vs TBC - sabato 5 dicembre, ore 17:45, Parc y Scarlets

Inghilterra vs TBC - domenica 6 dicembre, ore 15:00, Twickenham Stadium

Tutte le sedici partite della competizione saranno disponibili anche in live streaming sul sito SportMediaset.it e sull’app mobile SportMediaset.

