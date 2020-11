Garbisi sulle orme di Domínguez: "Un onore indossare la 10"

L'Autumn Nations Cup si sta confermando occasione di lancio importante per i giovani talenti che formeranno l'Italrugby del futuro. Ma per la Nazionale di Franco Smith, il presente ha già un nome e un cognome: Paolo Garbisi. Talentuoso mediano d'apertura sulle orme di un grandissimo del rugby italiano: Diego Domínguez. Ecco l'intervista al numero 10 azzurro andata in onda durante il TG sportivo delle 13:15.