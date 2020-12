Galles-Italia, le formazioni ufficiali: Ioane e Varney titolari

AUTUMN NATIONS CUP

Franco Smith, c.t. della Nazionale italiana rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 17:45 scenderà in campo nell’ultimo turno della Autumn Nations Cup contro il Galles al Parc y Scarlets di Llanelli nel match valido per il quinto posto nel torneo. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale "20" delle reti Mediaset, su sito e app di SportMediaset.

L’allenatore azzurro sposta Trulla da ala ad estremo puntando su un inedito triangolo allargato, con la conferma di Sperandio e l’esordio di Montanna Ioane all’ala ed il debutto da titolare a mediano di mischia di Stephen Varney, che ricompone con Paolo Garbisi la mediana vittoriosa a Colwyn Bay contro il Galles nel Sei Nazioni U20 solo lo scorso 31 gennaio.

Confermata la coppia di centri con Marco Zanon e Carlo Canna, veterano del XV titolare con le sue 46 presenze insieme a Braam Steyn che rimane al timone della mischia in maglia numero otto con Meyer e Mbandà ai lati.

Conferma anche per la coppia di seconde linee di marca Benetton con Niccolò Cannone e Marco Lazzaroni, mentre rimane tutta multicolor la prima linea dove capitan Bigi affiancato dai compagni delle Zebre Rugby Club Zilocchi e Fischetti.

In panchina spazio per il centurione Leonardo Ghiraldini, Simone Ferrari, Pietro Ceccarelli, Christian Stoian, Michele Lamaro, Guglielmo Palazzani – al rientro in lista gara – Tommaso Allan e Federico Mori.

Federazione Italiana Rugby

Il XV dell'Italia: Trulla; Sperandio, Zanon, Canna, Ioane; Garbisi, Varney; Steyn, Meyer, Mbandà; Cannone N., Lazzaroni; Zilocchi, Bigi (K), Fischetti. A disposizione: Ghiraldini, Ferrari, Ceccarelli, Stoian, Lamaro, Palazzani, Allan, Mori.

Il XV del Galles: Williams L.; Adams, North, Williams J., Rees-Zammit; Sheedy, Hardy; Faletau, Tipuric, Botham; Jones A.W., Rowlands; Francis, Parry, Smith. A disposizione: Dee, Jones W., Brown, Hill, Wainwright, Davies, Lloyd, Holmes.