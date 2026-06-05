Roland Garros 2026: Zverev in finale con Cobolli, Mensik cede in quattro set

"Mensik nelle ultime due settimane ha giocato in maniera incredibile, sapevo che sarebbe stata la sfida più dura ma l'ho gestita, l'ho vinta e sono felice - ha detto Zverev a fine partita -. Spero di giocare un altro grande match domenica. Qui l'atmosfera è sempre fantastica, ogni punto va giocato come se fosse l'ultimo".