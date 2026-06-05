Roland Garros 2026: Zverev in finale con Cobolli, Mensik cede in quattro set

Alexander Zverev vola in finale al Roland Garros, battendo Jakub Mensik in quattro set con il punteggio di 7-5 6-2 3-6 6-3 dopo tre ore e un minuto di gioco. Il numero tre del ranking Atp, ancora a caccia del primo titolo Slam, affronterà in finale Flavio Cobolli, passato all'atto conclusivo dopo il ritiro di Matteo Arnaldi.
La partita
Il primo set tocca l'ora di gioco e vede Zverev effettuare il break decisivo nell'undicesimo gioco, dopo aver salvato tre palle break poco prima. Scivola invece rapidamente via il secondo parziale, che il tedesco fa suo in poco più di mezz'ora dopo aver strappato il servizio al suo avversario nel terzo e nel settimo game, chiudendo per 6-2. Reagisce Mensik nel terzo set, sfruttando l'unica palla break nel sesto gioco, concretizzando l'occasione e riaprendo il match. Torna però di prepotenza Zverev, che va subito avanti 3-0 e conserva il break di vantaggio nel quarto set, chiudendo il match all'inizio della quarta ora di gioco.
Zverev
"Mensik nelle ultime due settimane ha giocato in maniera incredibile, sapevo che sarebbe stata la sfida più dura ma l'ho gestita, l'ho vinta e sono felice - ha detto Zverev a fine partita -. Spero di giocare un altro grande match domenica. Qui l'atmosfera è sempre fantastica, ogni punto va giocato come se fosse l'ultimo".