Roland Garros storico: semifinale tutta azzurra tra Cobolli e Arnaldi sul Philippe Chatrier

Per Arnaldi, invece, questo traguardo ha il sapore della rinascita dopo un 2025 tormentato dai problemi fisici, permettendogli di rientrare di diritto tra i primi 35 giocatori del pianeta: "Ancora non ho realizzato bene che io e Flavio siamo in semifinale, però sono contento. Come ho detto da inizio torneo, non avevo troppe aspettative. Volevo solo stare bene in campo, sentirmi di nuovo bene e proprio giocare a tennis, che mi mancava. Sono stanco, certo, ma gioco per questo".