Roland Garros 2026, Cobolli in semifinale: ribaltato Auger-Aliassime

Flavio Cobolli si prende con forza la semifinale del Roland Garros 2026. Il tennista romano - decima forza del tabellone parigino - batte in rimonta il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4 e futuro numero 4 del mondo a fine torneo, e centra la prima semifinale Slam della carriera. 4-6 6-4 6-4 6-4, in tre ore e 24 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne capitolino, che diventa il 12esimo italiano diverso a disputare una semifinale Major. Con la vittoria di Cobolli su Aliassime, l'Italia è certa di portare un tennista in finale al Roland Garros. Uno tra Cobolli, Berrettini e Arnaldi scenderà in campo domenica 7 giugno sullo Chatrier: sarà la 14esima finale Slam con un azzurro in campo, la prima da Wimbledon 2021 (Berrettini vs Djokovic) con un italiano diverso da Jannik Sinner.