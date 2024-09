Paralimpiadi Parigi 2024, i risultati del 6 settembre LIVE

Paralimpiadi, da Bebe Vio tedofora a Mattarella: la cerimonia d'apertura















































Le Paralimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate con la cerimonia d'apertura. Sono 141 i paratleti italiani che hanno sfilato sugli Champs-Élysées guidati dai due portabandiera: Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Bebe Vio nel gruppo degli ultimi tedofori. Presente in tribuna anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana.

© Getty Images

Dopo le Olimpiadi, terminate l'11 agosto con l'Italia grande protagonista col nono posto del medagliere, per Parigi è il turno delle Paralimpiadi, in scena dal 29 agosto all'8 settembre. Su SportMediaset.it in diretta e in tempo reale le notizie, i risultati e il medagliere della XVII edizione delle Giochi Paralimpici: news ora per ora sugli atleti italiani in competizione con focus sulla delegazione azzurra.