Paralimpiadi Parigi 2024, i risultati del 2 settembre

Le Paralimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate con la cerimonia d'apertura. Sono 141 i paratleti italiani che hanno sfilato sugli Champs-Élysées guidati dai due portabandiera: Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Bebe Vio nel gruppo degli ultimi tedofori. Presente in tribuna anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana.

Dopo le Olimpiadi, terminate l'11 agosto con l'Italia grande protagonista col nono posto del medagliere, per Parigi è il turno delle Paralimpiadi, in scena dal 29 agosto all'8 settembre. Su SportMediaset.it in diretta e in tempo reale le notizie, i risultati e il medagliere della XVII edizione delle Giochi Paralimpici: news ora per ora sugli atleti italiani in competizione con focus sulla delegazione azzurra.

GANESHAMOORTHY: "MESSAGGI SULLA MIA PELLE, SONO IGNORANTI"

"Ieri non appena ho preso il cellulare non riuscivo a toccarlo perché scottava: quattrocento messaggi su Whatsapp, oltre mille richieste di amicizia su Instagram. Ho sentito tutta la famiglia, amici stretti. Persone che non conoscevo mi hanno fatto i complimenti. Forse l'unica cosa negativa erano alcune persone che mi scrivevano cose indelicate sul colore della pelle. Ancora nel 2024 sentire questa cosa è un po' triste. Vabbè gli ignoranti sono loro, a me scivola addosso". Lo afferma Rigivan Ganeshamoorthy, dopo la consegna della medaglia d'oro conquistata ieri nel lancio del disco nella categoria F52 alla Paralimpiadi.

ATLETICA, MANU D'ARGENTO NEI 100 MASCHILI T64

Maxcel Amo Manu è medaglia d'argento nei 100 metri T64 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro, in rimonta conquista il secondo posto alle spalle di Sherman Guity, medaglia d'oro. Bronzo per Felix Streng.

BORTUZZO: "EMOZIONE INDESCRIVIBILE, È COME ORO"

"È una emozione indescrivibile, ci speravo, non ho mai vinto niente, non me lo aspettavo. Non so che dire, è bellissimo". Un emozionate Manuel Bortuzzo commenta così alla Rai il bronzo alle Paralimpiadi di Parigi. "L'ultima vasca ho pensato a tutta la fatica fatta per arrivare fin qui, è bellissimo - ha aggiunto l'azzurro - Per me è come un oro. È già tanto essere qua, una medaglia poi. Lo devo soprattutto al mio allenatore, sono state tante le volte che ho pensato di mollare".

NUOTO, GIULIA GHIRETTI ORO NEI 100 RANA SB4

Terza medaglia d'oro per l'Italia del nuoto alla Paralimpiadi di Parigi 2024, è quella conquistata da Giulia Ghiretti nei 100 rana SB4.

MANUEL BORTUZZO BRONZO NEI 100 RANA SB4

Manuel Bortuzzo conquista il bronzo dei 100 rana Sb4 alle Palalimpiadi di Parigi. L'azzurro aveva il quarto tempo in batteria ma ha spinto nella prima vasca e tenuto la terza posizione.

CARLOTTA GILLI BRONZO NEI 50 STILE LIBERO S13

Carlotta Gilli ha conquistato il bronzo nei 50 metri S13 alle Paralimpiadi di Parigi. Per l'azzurra è la quarta medaglia, dopo un oro, un argento e un bronzo già vinti in questa edizione "Sono contenta. Era un gioco questa gara. L'obiettivo era arrivare in finale. Arrivata la medaglia perciò meglio. Ho confermato il bronzo di Tokyo. Grande Italia: siamo raccogliendo i frutti del grande lavoro fatto", ha detto la Gilli subito dopo la gara.

BONI: "PER ME IL QUARTO POSTO È UNA SCONFITTA"

"Non per fare polemica con nessuno, ma per me il quarto posto di oggi è una sconfitta". Nell'estate olimpica della polemica sul valore delle cosiddette medaglie di 'cartone', Vincenzo Boni è sincero. "A quanto sono dal terzo? Ventitré centesimi? Fanno la differenza tra essere un medagliato olimpico e non esserlo - dice l'azzurro dopo la finale dei 50 dorso S3, dove è stato preceduto per l'ultimo gradino del podio dall'ucraino Palamarchuk - Non posso dire di tornare a casa soddisfatto, perché sono consapevole di quel che non ho fatto".

NUOTO, BARLAAM ORO NEI 50 STILE S9 CON RECORD MONDO

Medaglia d'oro e record del mondo per Simone Barlaam nei 50 stile S9 alle Paralimpiadi di Parigi. L'azzurro ha stabilito il nuovo primato mondiale nuotando in 23"90.

GIULIA TERZI BRONZO NEI 400 STILE S7

Giulia Terzi è medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nei 400 stile S7. L'azzurra, a lungo seconda, è stata superata solo dalle americane Morgan Stickney, oro, e McKenzie Coan, argento. Il bronzo dell'azzurra viene subito dopo l'oro di Federico Bicelli nella stessa distanza e categoria della gara maschile.

NUOTO, BICELLI ORO NEI 400 STILE LIBERO S7

Ancora una medaglia d'oro per l'Italia del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi: lo ha conquistata Federico Bicelli nei 400 stile S7. Alle sue spalle Trusov e Basilof.

TARANTELLO ARGENTO NEL TRIATHLON DONNE PTVI

L'azzurra Francesca Tarantello, 22enne padovana, ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di ParaTriathlon donne PTVI (atleti ipovedenti, la sua guida è Silvia Visaggio) di Parigi 2024, vinta dalla spagnola Susana Rodriguez. Bronzo alla tedesca Anja Renner. Al decimo posto l'altra azzurra Anna Barbaro.

PLEBANI: "SORPRESA DA ME STESSA; MA CI CREDEVO"

"Con un percorso così duro non pensavo fosse possibile arrivare a questo risultato. Non lo so, non lo sto capendo, giuro. A Tokyo (dove prese il bronzo ndr) l'ho realizzato nel momento in cui l'ho fatto, adesso non ci posso credere di aver preso una medaglia così. Sono emozionatissima". È al settimo cielo Veronica Yoko Plebani al termine della gara di triathlon PTS2 femminile dei Giochi paralimpici di Parigi 2024, che l'ha vista portare a casa la medaglia d'argento. "La gara è stata durissima - dice ancora l'atleta bresciana nella zona mista allestita sul Pont Alexandre III -,però mi sono veramente sorpresa di me stessa. Sono stata solidissima in tutte le tre frazioni. Non lo so, è veramente incredibile. Assolutamente non pensavo di poterlo fare, ho dei problemi a credere in me stessa, ma quest'anno ho imparato anche questo e in gara ci ho creduto tantissimo. E poi avere i miei amici, tutti, che hanno fatto il tifo tutto il tempo...". Erano almeno in ottanta gli amici di Veronica arrivati fino a Parigi per assistere alla sua gara dagli spalti: "È stata una doccia d'amore incredibile. Anche a Tokyo c'era un po' di tifo, ma vedere le facce amiche è tutto, avevo veramente una folla incredibile. Mi ha motivato tantissimo". Sull'avvicinamento alle Paralimpiadi, Plebani spiega che "gli ultimi tre anni sono stati difficilissimi per me. L'anno scorso pensavo di smettere - rivela -, ora sono qui a fare questa gara e ottenere questo risultato. Non lo so, non ci sto credendo e finché non mi metteranno al collo la medaglia d'argento non penso che lo capirò". Cosa dobbiamo aspettarci adesso da Veronica Yoko Plebani? "Di tutto. Sicuramente questa è stata la mia ultima gara di triathlon, quindi sono all'avventura a cercare tutte le attività, cose nuove da provare, esperienze nuove. Ho proprio voglia di vivere". Un messaggio potente, quello dell'azzurra: "Il significato di questa medaglia è che l'amicizia è tutto. I miei amici sono stati incredibili negli ultimi anni. Mi hanno supportata tantissimo. Sono stati veramente anni duri, però all'inizio di quest'anno mi sono convinta di potercela fare. Ho abbandonato ciò che non mi faceva star bene. È difficile assolutamente trovare l'ambiente giusto, ma è vitale per crescere, per rifiorire".

TIRO CON L'ARCO: ITALIA BRONZO NEL MIXED TEAM W1

La coppia dell'Italia formata da Daila Dameno e Paolo Tonon ha conquistato la medaglia di bronzo della gara di ParaArchery Mixed Team W1 di Parigi 2024. Lo ha fatto battendo i sudcoreani Kim Okgeum e Park Hong Jo per 134-132 nella finale per il terzo e quarto posto.

TRIATHLON: PLEBANI ARGENTO NELLA PTS2 DONNE

L'azzurra Veronica Yoko Plebani, 28enne bresciana di Gavardo, ha conquistato la medaglia d'argento nella prova di ParaTriathlon donne PTS 2 di Parigi 2024. Oro alla statunitense Hailey Danz, bronzo all'altra americana Allysa Seely. Per l'azzurra è la seconda medaglia olimpica, a Tokyo 2020 era stata bronzo.

TIRO CON L'ARCO: DAMENO-TONON IN FINALE PER IL BRONZO

La coppia azzurra formata da Daila Dameno e Paolo Tonon ha perso per 146-138 contro la coppia della Repubblica Ceca Musilova-Drahoninsky la semifinale dell'Arco Mixed Team W1 delle Paralimpiadi. I due azzurri disputeranno quindi la finale per la medaglia di bronzo contro la Corea del Sud. Finale per l'oro tra Repubblica Ceca e Cina.

