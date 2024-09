Paralimpiadi Parigi 2024, i risultati del 1 settembre: oro  Ganeshamoorthy nel disco e Raimondi nel nuoto, bronzo Scortechini

PARIGI 2024

Quarta giornata per le Paralimpiadi 2024 a Parigi: i risultati e le medaglie in tempo reale

Paralimpiadi, da Bebe Vio tedofora a Mattarella: la cerimonia d'apertura















































Le Paralimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate con la cerimonia d'apertura. Sono 141 i paratleti italiani che hanno sfilato sugli Champs-Élysées guidati dai due portabandiera: Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Bebe Vio nel gruppo degli ultimi tedofori. Presente in tribuna anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana. 1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo le Olimpiadi, terminate l'11 agosto con l'Italia grande protagonista col nono posto del medagliere, per Parigi è il turno delle Paralimpiadi, in scena dal 29 agosto all'8 settembre. Su SportMediaset.it in diretta e in tempo reale le notizie, i risultati e il medagliere della XVII edizione delle Giochi Paralimpici: news ora per ora sugli atleti italiani in competizione con focus sulla delegazione azzurra.

ATLETICA: GANESHAMOORTHY VINCE L'ORO CON TRE RECORD DEL MONDO

Medaglia d'oro per l'azzurro Rigivan Ganeshamoorthy nel lancio del disco F52 alle Paralimpiadi di Parigi. L'atleta italiano domina la gara migliorando anche per 3 volte il record del mondo con 27,06 metri. Medaglia d'argento per Aigars Apinis (20.62m), bronzo per Andre Rocha (19.48m).

SCORTECHINI: "HO DATO TUTTO"

"Ho dato tutto, diciamo che adesso ancora non ho ben realizzato, non so neanche come ho fatto. A parole è difficile spiegarlo ma non me l'aspettavo: ero andata in gara molto per godermela, e forse proprio perché ero andata con molta più tranquillità sono riuscita ad andare bene". Lo ha detto Alessia Scortechini, medaglia di bronzo nei 100m stile libero S10 ai Giochi paralimpici di Parigi 2024 dopo il bronzo nei 100 stile libero S10 femminili. "Io penso che nelle gare, quando arrivi a questo livello, è la testa che deve fare il lavoro più importante", ha aggiunto Scortechini nella zona mista della Paris La Defense Arena.

RAIMONDI: "EMOZIONE UNICA, MI GIOCHERO' ALTRE MEDAGLIE"

"È un'emozione unica. Oggi volevo provare a vincere, ho vinto con un tempo alto rispetto alle altre Paralimpiadi, ma sono veramente contento di godermi il gradino più alto del podio. Vorrei continuare così, ma le energie iniziano a scarseggiare. Mi giocherò altre medaglie con atleti più freschi, ma me la giocherò. Qui c'è un tifo spettacolare". Così Stefano Raimondi, medaglia d'oro nei 100 metri stile libero S10 alle Paralimpiadi di Parigi.

NUOTO: ALESSIA SCORTECHINI BRONZO NEI 100 SL S10

Alessia Scortechini è medaglia di bronzo nei 100 stile S10 alla Paralimpiadi di Parigi. L'azzurra ha chiuso con un tempo di 1:01.02, alle spalle della francese Emeline Pierre, oro con 1:00.49 e della canadese Aurelie Rivard, argento con 1:00.82.

NUOTO: RAIMONDI ORO NEI 100 SL S10, BIS DOPO IL TRIONFO NEI 100 RANA

Stefano Raimondi conquista la seconda medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Parigi. Dopo quella nei 100 rana, arriva il trionfo anche nei 100m stile libero S10 . Argento e bronzo per gli australiani Rowan Crothers e Thomas Gallagher. Quinto posto per Simone Baarlam.



GIURIA: "PERINI USAVA TELEFONO". MA ITALIA: 2ECCO I TABULATI"

Giacomo Perini è stato squalificato perché trovato "mentre utilizzava apparecchiature di comunicazione": è questa la motivazione con la quale la giuria del canottaggio alle Paralimpiadi di Parigi 2024 ha tolto il bronzo all'azzurro. La Federcanottaggio, da parte sua, annuncia che il suo primo ricorso alla giuria è stato respinto e "sta ora predisponendo l'impugnazione della decisione" all'Esecutivo della Federazione mondiale, "fornendo i tabulati del telefono di Perini". In caso di no anche in questo grado di giudizio, resterebbe l'ultima istanza del TAS.

PERINI: "CELLULARE NON USATO, CONTROLLATE"

"La squalifica è nata da una dimenticanza: non me ne ero minimamente accorto". Così Giacomo Perini, il canottiere azzurro che ha perso il bronzo del PR1 per aver portato il cellulare sul suo armo, commenta a RaiSPort la sua squalifica. "Il telefono non è stato usato, basta controllare - aggiunge Perini - Gli ultimi messaggi risalgono prima del riscaldamento in acqua, l'ultima chiamata ieri sera con lo psicologo"

PERINI, SQUALIFICA SU RECLAMO DELL'AUSTRALIA PRIMA DELLA PARTENZA

C'è un reclamo dell'Australia per la presenza del cellulare sull'armo di Giacomo Perini alla base della squalifica del canottiere azzurro, che ha così perso il bronzo conquistato in acqua. Il reclamo australiano è arrivato prima dell'arrivo: Perigi è stato infatti fermato da giudici subito dopo il traguardo, all'arrivo alla banchina, per un controllo sulla borsa personale che he confermato la presenza dell'apparato elettronico vietato.

CELLULARE A BORDO E NIENTE BRONZO PER PERINI, ITALIA FA RICORSO

L'annullamento del bronzo di Giacomo Perini nella gara maschile Pr1 del canottaggio è dovuto a un errore umano. L'atleta, che aveva conquistato il bronzo nella gara Pr1 alle Paralimpiadi di Parigi, ha dimenticato infatti sull'imbarcazione il suo cellulare nella borsa personale. La norma prevede che l'atleta in barca non può portare in barca attrezzature elettroniche con cui trasmettere e ricevere pure se non si utilizzano. La Federazione sta predisponendo il ricorso.

SQUALIFICA PER PERINI, SOSPESO IL BRONZO

Bronzo sospeso per Giacomi Perini nel canottaggio PR1 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro era giunto terzo, ma dalla giuria è arrivata la squalifica post gara: ora la delegazione azzurra sta verificando le motivazioni per l'eventuale ricorso. Al momento, il risultato ufficiale di Parigi 2024 assegna il bronzo al quarto arrivato, l'australiano Erik Horrie.

GIACOMO PERINI BRONZO NEL CANOTTAGGIO SINGOLO PR1

Giacomo Perini conquista uno storico bronzo per l'Italia nella gara PR1 maschile di canottaggio alle Paralimpiadi di Parigi. L'italiano, 28 anni, ha condotto per gran parte della gara con una partenza rapidissima, cedendo nel finale soltanto al britannico Bejamin Pritchard e all'ucraino Roman Polianskyi.

LA GUIDA DELLE PARALIMPIADI DI PARIGI 2024