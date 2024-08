Paralimpiadi 2024, il pubblico resta timido: ancora un milione di biglietti in vendita

© Getty Images

Si avvicinano le Paralimpiadi di Parigi (28 agosto - 8 settembre), ma il pubblico degli sport per disabili resta ancora timido. Scrive Le Monde che sono ancora in vendita un milione di biglietti sui 2,5 milioni di posti disponibili per assistere alle gare. Che ci sia un interesse da risvegliare per questa manifestazione non è una novità, sottolinea il giornale: durante i Giochi di Tokyo del 2021, gli eventi attirarono 50 milioni di spettatori in Francia, mentre quelli davanti alla televisione per le Paralimpiadi furono la metà.