PARIGI 2024

Insieme al grande tecnico argentino un gruppo di altissimo livello

Non solo Julio. O meglio, Giulio, sempre più italiano e meno argentino, il condottiero della squadra femminile di volley che punta alla medaglia d'oro olimpica. Davanti a Velasco, nella finalissima di oggi, gli Stati Uniti di Karch Kiraly. Dietro uno staff di primo livello che è uno dei segreti della prima medaglia ai Giochi della storia del nostro volley femminile. Ci sono allenatori di primo livello e una presenza femminile voluta fortemente dal coach.

Il secondo allenatore di Velasco è Massimo Barbolini, tecnico pluridecorato. Ha cominciato alla fine degli anni ottanta con le squadre maschili, per poi spadroneggiare tra le donne: più di 30 trofei conquistati, tra questi 5 scudetti, 3 Champions League e una Coppa dei Campioni. Ha allenato la nazionale femminile dal 2006 al 2012: nel 2008 e nel 2012 la sua corsa olimpica si fermò ai quarti. Reduce dalle stagioni a Scandicci, la prossima stagione allenerà in USA nel nuovo campionato professionistico LOVB.



© fipav

Terzo allenatore èvisto che è stato eletto miglior pallavolista del XX secolo. Ha vinto tutto da giocatore, nel 2007 ha cominciato la carriera da allenatore, sempre nel maschile. La svolta un anno fa, quando ha deciso di fare il grande passaggio al femminile sedendosi sulla panchina della Igor Novara. Qualche mese dopo, la chiamata di Velasco in azzurro.

© fipav

© ipp

, ex campionessa da due anni nella Hall of Fame della nostra pallavolo. Ha risposto presente alla chiamata di Velasco che in lei vedeva il perfetto ponte tra staff tecnico e giocatrici. E dire che a quel numero sconosciuto non voleva rispondere pensando fosse un call center. Ha vestito per 326 volte la maglia azzurra, l'anno scorso: "Penso che questa avventura in nazionale sia un suo regalo dall'alto".

Altro assistente di Velasco è il connazionale argentino Juan Manuel Cichello, suo vice nell'avventura di Uyba Busto Arsizio, la squadra che lo ha rilanciato nell'universo del volley femminile giusto un anno fa. Finita la trasferta olimpica, si aggiungerà allo staff di Bernardi a Novara.



© ipp