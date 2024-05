Tortu e Desalu fissano l'obiettivo per Roma 2024: "Questi Europei serviranno anche per le Olimpiadi"

ATLETICA LEGGERA

I due azzurri hanno parlato dei loro obiettivi nel corso del raduno in programma allo Stadio dei Marmi di Roma

© Getty Images Gli Europei in programma a Roma non saranno soltanto una grande vetrina per l'atletica leggera italiana, ma soprattutto un passaggio fondamentale in vista delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Lo sanno bene Filippo Tortu e Fausto Desalu che attualmente sono in ritiro con la Nazionale allo Stadio dei Marmi per preparare le prove di staffetta. Oltre alle possibilità di giocarsi il titolo in campo continentale, la 4x100 azzurra avrà il compito di difendere l'oro conquistato a Tokyo nel 2021.

"Questo Europeo è anche per Parigi. Per quel che mi riguarda i miei obiettivi, seppure la stagione non sta andando come mi immaginavo, come mi aspettavo di certo non li cambio, sono determinato a vincere una medaglia d'oro sia nei 200 metri che nella staffetta - ha spiegato il lombardo delle Fiamme Gialle -. Proverò a rimanere concentrato su quello che mi ero prefissato e proverò con tutte le mie forze a raggiungerlo. Sono andato oltre la delusione nei 200 proprio qui allo Stadio dei Marmi, in questo sport o comunque nello sport in generale, non ti puoi soffermare troppo sulle cose, sia quando vanno bene che quando vanno male. Allenarmi qui mi ha aiutato, arriverò a giocarmi una parte importantissima di questa stagione, quindi devo reagire e penso di averlo fatto, adesso non resta che correre".

Sulla stessa linea d'onda anche il finanziere cremonese che proverà a tornare in Nazionale dopo le difficoltà incontrate nelle ultime stagioni: "Gli Europei sicuramente sono un bel banco di prova. La tensione c’è sempre perché comunque hai un titolo da difendere ed è giusto essere sempre più affamato, non bisogna sedersi, ma avere obiettivi sempre più ambiziosi. Quindi uno degli obiettivi per questa stagione è quello di difendere il titolo. Non sarà facile assolutamente perché gli americani sono andati molto forte a Nassau ma ci sono anche i canadesi, ci sono i giapponesi, ci sono i cinesi quindi dobbiamo essere pronti".

Proprio l'inizio di stagione tentennante è ciò che potrebbe preoccupare i due azzurri, ma come confermato da Tortu, non ci sarà nulla che potrebbe fermarli dall'ottenere un ottimo risultato: "Arriverò con l'accredito forse peggiore della competizione, pero' non mi interessa, in pista si deve sempre andare per vincere, poi naturalmente non si può sempre farlo, pero' l'obiettivo è quello. Se devo temere qualcuno che va più forte di me, devo temere tutti, quindi non guardo nessuno. Io penso a quello che devo fare, come ho sempre fatto in tutta la mia carriera".