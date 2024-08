Sibilio in semifinale nei 400 ostacoli con qualche affanno

PARIGI 2024

Il primatista italiano è quarto nella sua batteria ma accede al turno successivo. Folorunso in semifinale nei 400 H femminili vincendo la batteria di ripescaggio

© Grana/Fidal Alessandro Sibilio, primatista italiano e argento europeo a Roma, ottiene una qualificazione sofferta nei 400 ostacoli maschili dei giochi olimpici di Parigi, chiudendo in quarta posizione nella sua quarta batteria con il tempo di 48"43, e accedendo alle semifinali di mercoledì 7 agosto dalle 19.35 solo grazie al migliore dei tre tempi tra i non qualificati direttamente.

LE DICHIARAZIONI DI SIBILIO

"Pensavo di stare meglio ma sono partito troppo piano e mi sono dato una scossa solo dopo essermi visto superato dal nigeriano che avevo dietro in partenza. Ho fatto tantissimi errori ma avrò tempo per visionare la gara e cercare di migliorarmi in vista delle semifinali tra due giorni, dove darò tutto me stesso per conquistare un'altra finale dopo quella di Tokyo 2021. Purtroppo le ultime settimane sono state molto complicate per via dei soliti piccoli infortuni che mi perseguitano sempre, e inevitabilmente poi mi condizionano in gara, ma sono certo che nella prossima decisiva saprò dare il meglio".

Nelle altre batterie, tra i tre grandi favoriti per la vittoria finale e il podio, impressiona il norvegese primatista del mondo Karsten Warholm capace di vincere la sua seconda batteria con un eccellente 47"57 in totale decontrazione, mentre si risparmiano maggiormente sia lo statunitense Rai Benjamin vincitore della prima batteria in 48"82, e il brasiliano Alison Dos Santos terzo nella terza batteria in 48"75.

Ayomide Folorunso, primatista nazionale dei 400 ostacoli donne, vince la sua prima batteria di ripescaggio con 55"07 e accede alla semifinale della sua gara che sarà martedì 6 agosto dalle 20.07, mentre vengono definitivamente eliminate Rebecca Sartori quinta nella seconda batteria con 55"44 e Alice Muraro sesta nella terza con 55"48.