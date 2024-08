Ottimo quarto posto di Stefano Sottile nell'alto olimpico

PARIGI 2024

Fantastica impresa del saltatore azzurro che conquista un prestigioso piazzamento con la miglior misura della sua carriera

© Getty Images Stefano Sottile, l'altro azzurro della finale del salto in alto delle Olimpiadi di Parigi, sfiora il miracolo agonistico purtroppo non riuscito a GiamarcoTamberi, con una prestazione straordinaria in cui realizza il proprio personale di 2,34 al primo tentativo, grazie al quale per qualche minuto si trova in seconda posizione, ma poi sbaglia i tre tentativi a 2,36 chiudendo in ogni caso la competizione con un eccellente quarto posto.

Per il ventiseienne saltatore piemontese sicuramente il punto più alto di una carriera che sembrava orientata molto bene con il titolo mondiale under 18 nel 2015 a Cali in Colombia, poi proseguita con l’eccellente personale di 2,33 ottenuto nel 2019, a cui sono seguiti alcuni anni di involuzione che non gli hanno più permesso di tornare ad alti livelli per alcuni anni, pur partecipando alle Olimpiadi di Tokyo ma anche ai Mondiali di Budapest 2023, oltre che agli Europei di Roma dove è stato sesto, ma da oggi per lui inizia una nuova era.

Molto buona la serie della gara con le quote di 2.17, 2.22 e 2.27 al primo tentativo, i 2.31 alla seconda, 2.34 ancora alla prima e i tre errori finali a 2,36.

Sottile supera 2,34 al primo tentativo, suo personale che batte il precedente 2,33 del 2019, e si trova adesso in seconda posizione dietro Barshim.