Parigi 2024, Tom Craig arrestato mentre comprava cocaina

PARIGI 2024

L'arresto martedì sera, dopo una cena con i compagni di squadra, confermato dal Comitato olimpico australiano

Un membro della squadra olimpica australiana di hockey su prato è stato arrestato a Parigi mentre cercava di acquistare cocaina. La polizia ha interrotto una transazione di droga fuori da un edificio nel 9° arrondissement di Parigi nella notte tra martedì e mercoledì. Le indagini sono state affidate a un'unità antidroga della polizia. I procuratori hanno affermato che il presunto acquirente era un atleta 28enne. Il comitato olimpico australiano (Aoc) non ha svelato l'identità dell'atleta che è stato arrestato, limitandosi a dire che sta "continuando a svolgere indagini e a organizzare il supporto per il membro della squadra". Secondo il Daily Telegraph, si tratterebbe di Thomas Craig. Anche il presunto spacciatore di 17 anni è stato arrestato.

Il Comitato olimpico australiano, che sta collaborando con le forze dell'ordine locali, pur non facendo il nome di Craig ha confermato l'arresto. "Confermiamo – si riferisce – che un membro della squadra australiana di hockey è in custodia dopo essere stato arrestato a Parigi il 6 agosto. Non è amcora stata formulata alcuna accusa. Continuiamo a svolgere indagini e a organizzare il supporto per il membro del nostro team".